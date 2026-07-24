Владимир Путин назвал боевые задачи для модернизированного Як-130М Владимир Путин побывал на Иркутском авиазаводе, где ему показали обновл.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Владимир Путин назвал боевые задачи для модернизированного Як-130М Владимир Путин побывал на Иркутском авиазаводе, где ему показали обновл.
Свежие комментарии