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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педриньо не вернется в «Локо». Вингеру, купленному за 5+1 млн евро, ищут новую аренду

Педриньо не вернется в «Локо». Вингеру, купленному за 5+1 млн евро, ищут новую аренду

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что бразилец не вернется в клуб.

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