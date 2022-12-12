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«РИА Новости» проинформировали, кто и как зарабатывает на украинском конфликте

«РИА Новости» проинформировали, кто и как зарабатывает на украинском конфликте

Военное противостояние - это всегда дорого, но и всегда есть те, кто смогут нажиться на этом. Обозреватель информационного портала "РИА Новости" проинформировал, что американский ВПК получил огромную прибыль от реализации своего оружия на Украине.

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