Военное противостояние - это всегда дорого, но и всегда есть те, кто смогут нажиться на этом. Обозреватель информационного портала "РИА Новости" проинформировал, что американский ВПК получил огромную прибыль от реализации своего оружия на Украине.
Военное противостояние - это всегда дорого, но и всегда есть те, кто смогут нажиться на этом. Обозреватель информационного портала "РИА Новости" проинформировал, что американский ВПК получил огромную прибыль от реализации своего оружия на Украине.
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