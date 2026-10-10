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Царьград

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Раскраски заинтересуют детей в холодное и сырое время года

Раскраски заинтересуют детей в холодное и сырое время года

Осенью, когда погода холодная и сырая, раскраски становятся отличным занятием для детей. Персонаж мультсериала "Команда МАТЧ" Берта делится вдохновением рисовать в это время года, пробуждая желание создать что-то уникальное и красочное.

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