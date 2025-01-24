Журналистка Fox News Оуэнс: женщины Брижит Макрон не существовало

Американская журналистка Кэндис Оуэнс телеканала Fox News Кэндис Оуэнс дала обещание выпустить доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит была рождена мужчиной.
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