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Прогноз на бой Петр Ян — Шон О'Мэлли UFC 280: коэффициенты на бой, кто победит 22 октября

22 октября в Абу-Даби пройдет UFC 280, где в главном карде Петр Ян подерется против Шона О’Мэлли. Коэффициенты Ян — О’Мэлли Ян — 1.

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