«Отважные» завершают разгром врага в Котлино (КАРТА)

«Отважные» завершают разгром врага в Котлино, прорывая левый фланг покровского участка фронта. На левом фланге Покровского направления подразделения группировки войск «Центр» продолжают мощное наступление, завершая штурм Котлино, сибирские штурмовики взяли уже около 90% поселка.
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