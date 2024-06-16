В РФ депутат предложил установить алкотестеры на заправках и в общепите

Глава комитета Госдумы по труду от партии ЛДПР Ярослав Нилов высказал предложение расположить алкотестеры близ общепита и на заправках для стабилизации психологического спокойствия участником транспортного движения.
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