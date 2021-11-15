В Москве рецидивист после ссоры с бывшей поджег ее квартиру

Неоднократно судимый москвич нашел необычный способ отомстить своей девушке.Как стало известно РЕН ТВ, после ссоры, которая оставила глубокую рану в душе рецидивиста, тот решил достойно ответить "обидчице" и поджег ее квартиру в районе Новогиреево.