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В Москве рецидивист после ссоры с бывшей поджег ее квартиру

Неоднократно судимый москвич нашел необычный способ отомстить своей девушке.Как стало известно РЕН ТВ, после ссоры, которая оставила глубокую рану в душе рецидивиста, тот решил достойно ответить "обидчице" и поджег ее квартиру в районе Новогиреево.

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