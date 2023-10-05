«Есть такой анекдот: у каждой хорошей учительницы есть муж, который оплачивает ее хобби». О какой зарплате мечтают школьные педагоги в разных регионах

Специалисты из Севастополя, Тульской области и Камчатского края пожаловались на бумажную волокиту и копеечные надбавкиВ Госдуме в преддверии Дня учителя депутаты вспомнили о низких зарплатах педагогов и возмутились.
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