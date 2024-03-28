Музыка: Почему ушла из жизни в 39 лет «королева блюза» Дина Вашингтон, голос которой называли неземным

Звезда этой певицы взошла на музыкальном небосклоне в 50-х годах прошлого столетия и осталась вне времени и вне моды, потому что ее голос, звучащий из другой, давно ушедшей эпохи, и сегодня поражает своей неповторимостью.
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