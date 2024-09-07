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Полковник Ходаренок — о том, как Сырский придумал новую версию атаки на Курскую область

Полковник Ходаренок — о том, как Сырский придумал новую версию атаки на Курскую область

Александр Сырский / Valentyn Ogirenko/Reuters 898 прочтений Вчера Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский дал большое интервью телеканалу CNN.

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