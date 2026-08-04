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Север Пресс

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«Ямал Арена» ищет специалистов на зарплату от 91 тысячи рублей

«Ямал Арена» ищет специалистов на зарплату от 91 тысячи рублей

В крупнейший спортивный комплекс округа «Ямал Арена» открыт набор специалистов. Соискателям предлагают официальное трудоустройство, сменный график и зарплату от 91 до 102 тысяч рублей на руки, сообщает региональный рекрутинговый центр.

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