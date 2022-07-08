Российские банки увеличивают позиции в юанях

С начала июля ежедневные объемы торгов на Мосбирже с юанем на спот-рынке не опускаются ниже 30 млрд рублей, а порой превышают 40 млрд рублей, что на 20–50% выше показателей июня и в два-три раза выше, чем в весенние месяцы, пишет «Коммерсант».