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Российские банки увеличивают позиции в юанях

С начала июля ежедневные объемы торгов на Мосбирже с юанем на спот-рынке не опускаются ниже 30 млрд рублей, а порой превышают 40 млрд рублей, что на 20–50% выше показателей июня и в два-три раза выше, чем в весенние месяцы, пишет «Коммерсант».

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