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Царьград

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Украинская пехота на грани исчезновения: кризис кадров усиливается

Украинская пехота на грани исчезновения: кризис кадров усиливается

Конфликт на Украине привел к появлению множества жертв среди военных. Ларс Берн из Шведской королевской академии и украинский генерал Сергей Кривонос обсуждают дефицит солдат и кризис в рядах украинской пехоты на фоне серьезных потерь.

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