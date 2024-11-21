Россияне стали вдвое чаще жаловаться на блокировку счета из-за включения в базу ЦБ

Количество жалоб в ЦБ от россиян, которых фактически отключают от банковского обслуживания из-за того, что они попадают в его базу подозрительных операций и счетов, резко выросло, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора.
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