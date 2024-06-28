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Трамп: При «разумном президенте» Россия, КНР и КНДР не будут врагами для США

Трамп: При «разумном президенте» Россия, КНР и КНДР не будут врагами для США

Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп проинформировал о том, что держава не станет конфликтовать с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой и Пхеньяном в том случае, если её возглавит «разумный» лидер.

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