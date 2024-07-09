Недавно я участвовала в застолье, где между женщинами произошел разговор о безопасности применения менопаузальной гормональной терапии (МГТ).
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Недавно я участвовала в застолье, где между женщинами произошел разговор о безопасности применения менопаузальной гормональной терапии (МГТ).