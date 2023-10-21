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все о рыбалке

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Бойлы собственного изготовления, рецепт и 5 преимуществ

Бойлы собственного изготовления, рецепт и 5 преимуществ

Бойлы можно приобрести в любом рыболовном магазине, и цена на них не такая высокая. Почему так много опытных рыболовы делают их самостоятельно? Потому, что качество бойлов из магазина, массового производства, всегда будет ниже тех, которые можно самим приготовить на собственной кухне.

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