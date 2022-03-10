Российская газета

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Минтранс предложил удерживать в России зарубежные самолеты

Минтранс предложил удерживать в России зарубежные самолеты

"Настоящий документ устанавливает порядок исполнения договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов, <…> в том числе порядок расчетов по обязательствам, предусмотренным договором, <…> условия и порядок возврата иностранных воздушных судов, авиационных двигателей в ситуации применения специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц", - говорится в документе.

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