Что нужно делать знакам зодиака в новолуние 27 апреля, чтобы привлечь финансовый успех Алёна Юрьева27 апреля 2025 года в 22:31 по московскому времени нас ожидает мощное новолуние в знаке Тельца — знаке земной силы, стабильности и материального благополучия.