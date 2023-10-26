Певичка-путешественница Еще когда Алла П. со своим домашним жЫвотным уехала из России в Израиль, я сразу написал, что это не лучший выбор места для спокойной старости.
Алка Галкина и её домашнее жЫвотное или писец Кипру
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Платон Платонов
Да никто уже ёйные песни не поёт и не слушает.
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1 д.
Марина Париж
Дура ты
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14 час.
Платон Платонов
А что хорошего сделала Пугачёва, для России? Народ то не знает. Народ знает только, что когда она рулила эстрадой, эстрада представляла из себя унылое говно, поскольку таланты она не пускала, а во всех ёйных шоу окопались киркоровы, галкины, и прочие певцы ртом. Поведайте народу о том, что хорошего было от Аллы?
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10 час.
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