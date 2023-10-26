Алка Галкина и её домашнее жЫвотное или писец Кипру

Платон Платонов

А что хорошего сделала Пугачёва, для России? Народ то не знает. Народ знает только, что когда она рулила эстрадой, эстрада представляла из себя унылое говно, поскольку таланты она не пускала, а во всех ёйных шоу окопались киркоровы, галкины, и прочие певцы ртом. Поведайте народу о том, что хорошего было от Аллы?