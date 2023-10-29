Умер Мэттью Перри, комик и актер, снимавшийся в фильмах «Друзья» и «Девять ярдов». Ему было 54

Мэттью Перри: жизнь и смерть звезды «Друзей» Мир узнал о трагической новости: в возрасте 54 лет скончался Мэттью Перри, американский актер, известный по роли Чендлера Бинга в популярном ситкоме «Друзья».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
24T Новости48 подписчиков
Популярные статьи
- «Главное, что бы не стреляли в спину»: Мигрантов без разбора садят в автобусы и везут в военкоматы. Теперь не отвертеться
- Путин потирает руки, глядя на то, как Британия и США лишаются своих золотых активов. Россия вновь обвела всех вокруг пальца
- «Пекин поплыл гонять США мокрыми тряпками»: Китайский ответ покажет, во что превратился Пентагон
Свежие комментарии