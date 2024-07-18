Самый дорогой дом в Калуге продают за 85 млн рублей

На популярном сайте недвижимости нашли самый дорогой частный дом в Калужской области. Фешенебельный особняк за 85 млн рублей находится в самом престижном районе Калуги на улице Парижской КоммуныСамый дорогой на сегодняшний день частный дом в Калужской области продается за 85 миллионов рублей.
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