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Калужские новости

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Самый дорогой дом в Калуге продают за 85 млн рублей

Самый дорогой дом в Калуге продают за 85 млн рублей

На популярном сайте недвижимости нашли самый дорогой частный дом в Калужской области. Фешенебельный особняк за 85 млн рублей находится в самом престижном районе Калуги на улице Парижской КоммуныСамый дорогой на сегодняшний день частный дом в Калужской области продается за 85 миллионов рублей.

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