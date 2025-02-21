Колесо подозрения: россиян обманывают при покупке иномарок через Грузию

В уголовном деле об обмане россиян при покупке автомобилей из-за рубежа появились первые фигуранты. По версии следствия, владельцы компании «Автоподберу» брали с потерпевших предоплату в крупном размере, а обещанные машины предоставлять не собирались.
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