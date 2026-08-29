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Аргументы и Факты

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Два многоквартирных дома повреждены в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА

Два многоквартирных дома повреждены в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА

В ходе атаки беспилотников на Ростов-на-Дону повреждены два жилых дома в Пролетарском районе. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем канале в «Максе».

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