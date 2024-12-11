Андрей Фурсенко призвал готовиться к новой пандемии: "Мы не уйдем от нее"

Помощник президента Андрей Фурсенко заявил о неизбежности будущей пандемииПомощник Владимира Путина Андрей Фурсенко сообщил о неизбежности будущей пандемии, которую могут вызвать не только вирусы, но и грибы, бактерии и другие микроорганизмы.