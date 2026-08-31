Страна и люди
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Страна и люди

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Мирошник объяснил нежелание Киева забирать тела погибших солдат ВСУ

Мирошник объяснил нежелание Киева забирать тела погибших солдат ВСУ

Киевский режим отказывается забирать большое количество тел погибших украинских военнослужащих, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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