Мирошник объяснил нежелание Киева забирать тела погибших солдат ВСУ

Киевский режим отказывается забирать большое количество тел погибших украинских военнослужащих, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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