Аллу Пугачеву с Кириллом Серебренниковым засекли в ресторане на Кипре

Популярная когда-то в Советском Союзе и РФ певица Алла Пугачева, бежавшая из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины сначала в Израиль, а затем на Кипр, вместе с мужем-иноагентом Галкиным накануне отужинала в Лимасоле в компании мужчины, похожего на режиссера Кирилла Серебренникова.