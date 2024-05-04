Как сложились судьбы актеров фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», с премьеры которого прошло 45 лет

Целых 45 лет назад на экраны вышел приключенческий музыкальный фильм «Д’Артаньян и три мушкетера». Лента могла выглядеть иначе: Михаил Боярский должен был играть Рошфора, а Д’Артаньяном мог быть Александр Абдулов.
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