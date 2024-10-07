EXEED завершил серию партнерских мероприятий совместно с IRONSTAR

В 2024 году премиальный автомобильный бренд EXEED стал официальным партнером крупнейшего российского фестиваля по триатлону IRONSTAR Новый внедорожник EXEED TXL был эксклюзивно представлен в рамках серии мероприятий совместно с IRONSTAR.
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