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EXEED завершил серию партнерских мероприятий совместно с IRONSTAR

В 2024 году премиальный автомобильный бренд EXEED стал официальным партнером крупнейшего российского фестиваля по триатлону IRONSTAR Новый внедорожник EXEED TXL был эксклюзивно представлен в рамках серии мероприятий совместно с IRONSTAR.

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