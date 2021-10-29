Зеленский поздравил Украину с годовщиной освобождения от фашистов, «забыв» о роли Красной армии

ИванПолитикаЗеленский поздравил Украину с годовщиной освобождения от фашистов, «забыв» о роли Красной армии28 октября 2021 года на Украине отметили 77-годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНИКОЛА ЧИРКОВТак с чем поздравил ЗЕЛЁНАЯ сопля "ЛОХОТРОНЩИК" Укропитеков, которые выслуживались перед фашистской мразью в концентрационных лагерях, в расстреле Евреев в - БАБЬЕМ ЯРУ- и работами 3,5 миллионов Укропитеков на Фашистскую ГЕРМАНИЮ.Комментировать
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