В Крыму завершили бурение гидротоннеля для подачи воды в Ялту

Сквозь горную гряду Крыма пробурен семикилометровый гидротоннель для подачи воды в Ялту. Воду планируют подавать из водохранилищ с северной стороны крымских гор, сообщил РИА Новости замгенерального директора компании-подрядчика строительства ООО «ПРиСС» Андрей Булыгин.
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