“Сорвиголова: Рождённый заново” собрал 7,5 млн просмотров за пять дней Возвра...

“Сорвиголова: Рождённый заново” собрал 7,5 млн просмотров за пять днейВозвращение Мэтта Мёрдока на экраны оказалось успешным – сериал “Сорвиголова: Рождённый заново” собрал 7,5 миллиона просмотров за первые пять дней после премьеры.