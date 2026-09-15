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Правительство Украины прогнозирует курс доллара на уровне 48 грн к концу 2027 года

Правительство Украины прогнозирует курс доллара на уровне 48 грн к концу 2027 года

Курс доллара в Украине к концу 2027 года может вырасти до 48,3 грн. Такой показатель заложен в макроэкономическом прогнозе правительства, который имеется в распоряжении «Экономической правды».

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