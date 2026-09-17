В Европарламенте возмутились решением не допустить Мендель к выступлению

Депутат Европарламента и сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Фабио Де Мази резко осудил решение не допустить Юлию Мендель, бывшего пресс‑секретаря Владимира Зеленского, к выступлению в Европейском парламенте.