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  • patentlil
    Люди! Это на каком языке написано: "В Сургуте две женщины-врача задушили коллегу проводом от телефонной зарядки"? Вра...В Сургуте две жен...
  • Игорь
    Так после медиков они уже отсидели, тоесть перешли на другой уровень, прошли школуВ Сургуте две жен...
  • Сергей О
    Охереть медики в ХМАО лучше к шаманам ходить лечитьсяВ Сургуте две жен...

В преддверии праздника: депутат городской Думы Краснодара Андрей Анашкин побывал в Президентском кадетском училище

В преддверии праздника: депутат городской Думы Краснодара Андрей Анашкин побывал в Президентском кадетском училище

В преддверии праздника: депутат городской Думы Краснодара Андрей Анашкин побывал в Президентском кадетском училищеПо приглашению начальника Президентского кадетского училища генерал-майора Геннадия Барковского, депутат городской Думы Андрей Анашкин посетил мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

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