В преддверии праздника: депутат городской Думы Краснодара Андрей Анашкин побывал в Президентском кадетском училище

В преддверии праздника: депутат городской Думы Краснодара Андрей Анашкин побывал в Президентском кадетском училищеПо приглашению начальника Президентского кадетского училища генерал-майора Геннадия Барковского, депутат городской Думы Андрей Анашкин посетил мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
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