Два года и десять месяцев пскович Перлов будет вспоминать колбасу из новгородского магазина

Жителю Пскова Севастьяну Перлову, ранее подвергавшемуся административному наказанию за мелкие кражи, в Великом Новгороде назначено реальное лишение свободы за очередное покушение на кражу колбасы из магазина.
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