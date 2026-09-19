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Мировое обозрение

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Почти как в «Я — легенда»: Цены на бензин в США приблизились к «апокалиптическим»

Почти как в «Я — легенда»: Цены на бензин в США приблизились к «апокалиптическим»

Жители Калифорнии обнаружили, что жизнь начинает подозрительно напоминать кадры из фильма «Я — легенда».

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