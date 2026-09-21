На выборах в Госдуму в Ивановской области лидируют «Единая Россия» и Дроздов

По состоянию на 21 сентября 2026 года, 08:17, избирательная комиссия Ивановской области — Ивановского округа представила предварительные сведения о ходе голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.
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