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Ивановские новости

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На выборах в Госдуму в Ивановской области лидируют «Единая Россия» и Дроздов

На выборах в Госдуму в Ивановской области лидируют «Единая Россия» и Дроздов

По состоянию на 21 сентября 2026 года, 08:17, избирательная комиссия Ивановской области — Ивановского округа представила предварительные сведения о ходе голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

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