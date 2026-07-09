Бунт против действий ТЦК во Львове: стягиваются новые наряды нацполиции

В Сиховский район Львова продолжают стягиваться дополнительные наряды нацполиции Украины. Причиной стал стихийный бунт против действий сотрудников ТЦК - так называемого территориального центра комплектования.
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