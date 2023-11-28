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Реализация «Силы Сибири – 2» поможет бороться с дефицитом топлива в некоторых провинциях Китая

Реализация «Силы Сибири – 2» поможет бороться с дефицитом топлива в некоторых провинциях Китая

Масштабный и необходимый России и Китаю проект газопровода «Сила Сибири – 2» находится на этапе согласования без каких-либо конкретных инвестиционных решений исключительно в силу политической подоплеки вопроса.

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