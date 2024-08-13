Состязания по экстремальным видам спорта пройдут в «Лужниках» в рамках форума-фестиваля «Москва 2030»

На мультиспортивной площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках» 17 и 18 августа состоятся соревнования спортсменов-экстремалов, выступающих на BMX и трюковом самокате по дисциплине биг-эйр.
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