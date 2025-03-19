Пушков заявил, что Мерц производит «странное впечатление» на фоне политики США

При этом депутаты бундестага «ему дружно аплодируют» Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц производит «странное впечатление» на фоне политики Соединенных Штатов.
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