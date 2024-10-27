Европа на пороге жуткой климатической катастрофы, — ученые Ирэн ОрлонскаяКлиматологи в своих предупреждениях акцентируют внимание на возможном климатическом кризисе, который может затронуть Северную Европу из-за нарушений в Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС).