Европа на пороге жуткой климатической катастрофы, — ученые Ирэн ОрлонскаяКлиматологи в своих предупреждениях акцентируют внимание на возможном климатическом кризисе, который может затронуть Северную Европу из-за нарушений в Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии