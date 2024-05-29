The Daily Telegraph: Зеленскому указали больше не проситься в НАТО

Британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники в Вашингтоне и Брюсселе пишет, что несколько членов НАТО, включая США и Германию, возражают против уточнения сроков вступления Украины в альянс и ускорения этой процедуры, опасаясь обострения отношений с Россией.