Илон Маск покидает администрацию Трампа ради Tesla и SpaceX

Илон Маск, руководитель департамента эффективности правительства США, покидает администрацию Трампа. Его отставка связана с несогласием с недавним законопроектом о бюджете и концентрацией на проектах Tesla и SpaceX.
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