Врачи назвали неочевидные причины низкого иммунитета

Иммунологи рассказали «Газете.Ru» о неочевидных причинах низкого иммунитета. Иммунитет представляет собой сложный механизм защиты, состоящий из двух типов: врожденного, который реагирует мгновенно, и адаптивного, который учится и запоминает угрозы.
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