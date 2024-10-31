Врачи назвали неочевидные причины низкого иммунитета

Иммунологи рассказали «Газете.Ru» о неочевидных причинах низкого иммунитета. Иммунитет представляет собой сложный механизм защиты, состоящий из двух типов: врожденного, который реагирует мгновенно, и адаптивного, который учится и запоминает угрозы.