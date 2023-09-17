В своё время как-то мимо меня прошла информация об обысках, произошедших после мятежа Евгения Пригожина в офисе его компании и в его личном дворце, но теперь я хочу вернуть вас к этой теме.
Для него было бы лучше остаться поваром, или Послесловие о Пригожине
Комментарии
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Vlad Dirkin
Почитал... Поржал... Аффтар лопух несносный или заказуху по-быстрому накидал.
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7 час.
Vlad Dirkin
1. Что там с горючкой? Сколько жрет БТР по шоссе? Как заправляли? Как рассчитывались?
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7 час.
Vlad Dirkin
2. Как был решен вопрос с питаем личного состава? С отдыхом и сном? Опять-же, как рассчитывались за это?
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7 час.
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