МОСКВА, 2 ноября, ФедералПресс. Требование главаря киевского режима Владимира Зеленского о поставках американских крылатых ракет «Томагавк» является результатом его ошибочных представлений о внутренней политике США и абсолютно невыполнимо.
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